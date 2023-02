Ospedale San Pio: allarmi infondati, "Neurochirurgia unità di grande rilievo" Il nosocomio beneventano dettaglia: il trasferimento di medici non lede operatività del reparto

“Continuano senza sosta e senza impedimenti le attività ambulatoriali e chirurgiche dell’Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, diretta dal dottor Giovanni Parbonetti. Non vi sono defezioni che possono arrecare criticità alla normale attività della Neurochirurgia che, al contrario,vede la continua richiesta di medici che sia da dipendenti che da discenti, vogliono entrare a far parte della eccellente equipe del dottor Parbonetti”.

L'ospedale San Pio risponde così alle polemiche sollevate dopo la diffusione della notizia di altri medici che hanno chiesto il trasferimento dal nosocomio sannita.

E prosegue: “Il trasferimento di due unità in altra sede, per questioni personali, non lede l’operatività della Neurochirurgia. Nel reparto diretto dal dottor Parbonetti tutti i chirurghi sono in grado di assistere pazienti con problematiche legate alle patologie dell’encefalo e della colonna vertebrale. L’unità operativa di neurochirurgia svolge interventi di altissima complessità, sia in elezione che in urgenza ed è attrattiva per l’utenza di altre province ed anche di altre regioni. E’ dotata di attrezzature all’avanguardia per citare l’ultimo acquisto l’O-ARM e sistemi innovativi per la robotica e la realtà virtuale. La Neurochirurgia inoltre, è inserita nella rete formativa regionale per la Neurochirurgia ed è punto di riferimento per le patologie della colonna vertebrale sia regionale che nazionale. I Neurochirurghi che hanno deciso di andare via, fenomeno da inquadrare nel contesto della fisiologica fluidità del personale, abbandonano il San Pio non per “carenza” di formazione, ma per avvicinarsi al proprio domicilio. La Neurorianimazione è presente nella struttura ospedaliera e quella dell’AORN San Pio è tra le uniche AORN in Italia, ad essere dotata di una Neurorianimazione e che ha ripreso a funzionare supportando l’attività della Neurochirurgia per gli interventi cranici urgenti ed elettivi. Stamane una giovane donna è stata sottoposta con successo ad un delicato intervento di asportazione di un meningioma che comprimeva il midollo dorsale”.

Questa l'articolata difesa del San Pio a cui si aggiungono le parole del Direttore UOC di Neurochirurgia Giovanni Parbonetti: “Desidero ringraziare tutti i miei collaboratori che con spirito di abnegazione ed assoluta professionalità si adoperano quotidianamente per far sì che la qualità dell’assistenza erogata sia sempre ad altissimi livelli. Grazie al loro impegno siamo in grado di essere attrattivi per quanto riguarda le patologie oncologiche, craniche e vertebrali e per le patologie degenerative della colonna vertebrale. Mi dissocio da coloro che in maniera infondata, gettano un’ombra di inadeguatezza sulle struttura da me diretta, creando un clima di falso allarmismo nell’utenza”.

Inoltre, in merito agli atti vandalici avvenuti al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Sant’Alfonso dei Liguori di Sant’Agata dei Goti, l’Azienda ha sporto denuncia agli organi competenti.