Polizia Provinciale. Prevenzione, contrasto e repressione illeciti ambientali A Napoli un accordo Polizia Metropolitana e di quelle Provinciali di Avellino, Benevento e Caserta

E’ stato siglato stamani a Napoli un accordo per l’esercizio congiunto delle attività e delle funzioni della Polizia Metropolitana di Napoli e di quelle Provinciali di Avellino, Benevento e Caserta. L’accordo, che interviene per le indagini in tema di tutela ambientale, è stato firmato dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, dal Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, dai Presidenti delle Province di Avellino, Benevento e Caserta, con l’adesione dei Procuratori della Repubblica e dai Prefetti dei territori interessati.

Nell’articolo 1 del Protocollo d’intesa si legge che le Amministrazioni convengono di aderire alle iniziative ed ai progetti finalizzati all'incremento della sicurezza, percepita ed attuata, in tutti i suoi ambiti, anche attraverso il migliore utilizzo delle risorse umane strumentali disponibili. I Corpi di Polizia delle Province saranno dunque impegnati in azioni di prevenzione, contrasto e repressione degli illeciti perpetrati ai danni dell'ambiente, promuovendo politiche di sicurezza integrate e convergenti, con il coordinamento e l'impulso delle Procure della Repubblica competenti per territorio. Le Amministrazioni sono altresì impegnate a mettere insieme energie e risorse, valorizzando e favorendo l’interscambio di professionalità e risorse umane e strumentali.

A sottoscrivere il Protocollo sono stati il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, e il Procuratore Generale, Luigi Riello, i Presidenti delle Province di Avellino, Rizieri Buonopane, Benevento, Nino Lombardi, e Caserta, Giorgio Magliocca, dai Procuratori della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma, Benevento, Aldo Policastro, di Napoli f.f., Rosa Volpe, Napoli Nord, Maria Antonietta Troncone, Nola f.f., Arturo De Stefano, Santa Maria Capua Vetere f.f., Carmine Renzulli, e di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, con l’adesione dei Prefetti di Napoli, Claudio Palomba, Avellino, Paola Spena, Benevento, Carlo Torlontano, e Caserta, Giuseppe Castaldo.

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha espresso la propria soddisfazione per l’intesa che, sotto il profilo istituzionale, riconosce ruolo e funzione delle Province per la tutela dell’ambiente. Il Protocollo ha quindi commentato il Presidente costituisce anche testimonianza dell’attenzione e dell’impegno delle Istituzioni per la tutela del territorio e della stessa legalità, rafforzando peraltro la cultura della legalità.