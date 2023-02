Rifiuti area Ponte Tibaldi, intervento del Comune e Asia L'assessore Rosa: chiediamo ai cittadini di collaborare a tenere pulita la città

Ripulita l'area a del Parco a ridosso del Ponte Tibaldi a Benevento dopo la segnalazione di alcuni cittadini. A darne notizia è l'assessore comunale all'Ambiente, Alessandro Rosa: "Nella giornata di ieri ci è stato segnalato l'abbandono di rifiuti nella zona del ponte Tibaldi. Immediatamente abbiamo allertato il caposervizio Asia e di conseguenza gli ispettori che ringraziamo per essersi attivata tempestivamente: oggi, come si evince dalle foto, l'area è completamente ripulita. Tuttavia - rimarca poi il dottore Rosa - chiediamo ai cittadini di collaborare a tenere pulita la città evitando di abbandonare rifiuti tantopiú in aree di pregio, recentemente realizzate e oggetto di interventi di valorizzazione come quelle a ridosso del Ponte Tibaldi".