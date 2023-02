L'identità ebraica, conversazione con Sergio della Pergola Martedì l'incontro con il Professore Emerito all'Università Ebraica di Gerusalemme

L'identità ebraica: tendenze e sfide contemporanee è il titolo dell'incontro in programma all'Università del Sannio martedì 28 febbraio 2023. Alle ore 16.30 nella Sala Conferenze di Palazzo San Domenico (I Piano) in Piazza Guerrazzi si terrà la conversazione con Sergio della Pergola, professore emerito all'Università Ebraica di

Gerusalemme. Previsti i saluti del rettore dell'ateneo sannita Gerardo Canfora e del direttore del Dipartimento

DEMM UNISANNIO Gaetano Natullo. Modera l'incontro la giornalista Enza Nunziato.

Sergio Della Pergola è nato a Trieste nel 1942. Emigrato in Israele nel 1966, professore emerito all'Università Ebraica di Gerusalemme, specializzato in Demografia. È considerato il massimo esperto sulla popolazione ebraica mondiale.