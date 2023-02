Acli, Filiberto Parente: "Costruttori di pace sulle orme di Francesco" L'appello del presidente regionale delle Acli

"In molte piazze d'Italia e del nostro Mezzogiorno le Acli e la società civile, insieme ai sindacati, hanno ribadito la voglia di pace: basta guerra. Ci uniamo all'appello dei nostri vertici nazionali nel chiedere una tregua a oltranza sulle cui basi poggino presupposti di pace". Così Filiberto Parente, presidente regionale Acli Campania e dell'associazione Simposio Immigrati.

"Il popolo ucraino da un anno - aggiunge Parente - è impegnato a difendere la propria indipendenza, ma oggi come ieri chiediamo a gran voce di far tacere le armi". E dunque il messaggio: "Camminiamo per essere costruttori di pace, sulle orme di Papa Francesco"