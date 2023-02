Solidarietà a dirigente liceo Firenze. Docente Giannone: "Mai firmato nulla" "Mai stata chiesta l'adesione: non discuto legittimità, ma non è iniziativa dell'intero liceo"

Nel merito della solidarietà espressa dal Liceo Giannone alla dirigente Savino del Michelangelo di Firenze è intervenuto un docente dell'Istituto, Corrado Gnerre, precisando: "Sono un docente del Liceo Classico Giannone di Benevento. Ho letto sul vostro sito una lettera in solidarietà alla Dirigente Savino di Firenze, sottoscritta da alcuni colleghi della mia scuola. Mi sento in coscienza di scrivere per comunicarle che personalmente non mi è stata richiesta alcuna adesione nel merito; né tantomeno ero a conoscenza dell’iniziativa. Con ogni probabilità, la causa sarà stata la fretta o l’avvicendarsi di coincidenze varie, resta però il fatto che mi ha stupito come sia stata titolata l’iniziativa , laddove sembra chiaro che l’intero corpo docente abbia appoggiato l’iniziativa. Certamente chi ha cliccato e letto si sarà accorto che il documento è sottoscritto da 44 docenti e quindi non da tutto il collegio degli insegnanti; ma so bene (essendo anch’io iscritto all’albo dei giornalisti) che molti lettori si soffermano solo sulla lettura dei titoli. Preciso che non discuto sulla legittimità dell’iniziativa (anche se da me non condivisa per ragioni che certamente non interessano i lettori), discuto invece che la lettera di solidarietà possa pubblicamente passare come iniziativa dell’intero Liceo. ".