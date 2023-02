Contrada Malecagna, Palladino: "Con piogge troppi danni per gli abitanti" "Inviata una lettera a Rfi e Regione Campania per intervenire"

Il Consigliere Comunale Marcello Palladino, ha incontrato alcuni cittadini di c.da Malecagna, colpita dalle recenti piogge. I cittadini residenti chiedono sicurezza e interventi risolutivi onde evitare danni e gravi conseguenze alle proprietà private.

"Questa contrada come purtroppo altre di Benevento, ubicata poco dopo la Rotonda dei Pentri, ha vissuto di recente, nuovamente, le conseguenze delle abbondanti piogge che hanno ingrossato i due torrenti - uno proveniente dalle c.de Olivola-Roseto e il torrente denominato "Malecagna". I due torrenti, proprio in questa zona, s'incrociano per confluire sotto un ponte ferroviario. Purtroppo, sia per le mutate condizioni atmosferiche che per le infrastrutture insufficienti e sia per la scarsa regimentazione delle acque, i residenti, ogni qual volta le piogge abbondano, rivivono angosce e paure, subendo danni dalla furia dell'acqua che raggiunge le rispettive abitazioni. Lo scrivente ha inviato una Pec a RFI s.p.a. e alla Regione Campania, per quanto di competenza di questi Enti e, all'assessore Pasquariello che si ringrazia, quest'ultimo già intervenuto unitamente al sottoscritto e a un tecnico comunale per un sopralluogo, onde provvedere a un intervento urgente che individui le problematiche e le possibili soluzioni. Infine, si provvederà al potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale poiché la strada che conduce alla c.da S. Vitale, nei pressi della "Rotonda Malecagna", è spesso teatro di sinistri stradali. Anche in questo caso è stato effettuato un sopralluogo dal sottoscritto unitamente a un tecnico dell'Ente comune onde verificare le criticità e predisporre la messa in sicurezza della viabilità. Si ringrazia in tal caso, l'Assessore al ramo, avv. Cappa".