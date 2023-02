Ambiente, Basile: appello ai cittadini e nuovi incontri nelle scuole Il presidente di Legambiente Benevento: “Bene mezzi pubblici ecologi per trasporto urbano”

“E' un problema innanzitutto di natura attitudinale e anche culturale. Per questo Legambiente si appella ai cittadini affinché cerchino di utilizzare il mezzo individuale solo quando davvero necessario”. Antonio Basile, presidente di Legambiente Benevento si rivolge direttamente ai cittadini del capoluogo sannita e annuncia presto nuovi incontri nelle scuole per coinvolgere gli studenti in nuove attività di sensibilizzazione dedicate al rispetto per l'ambiente.

Presto nuovi incontri nelle scuole con Legambiente

Bene, dunque, per l'esponente dell'associazione ambientalista l'utilizzo per il trasporto pubblico locale di nuovi bus ecologici e “quindi a basso impatto ambientale”. Poi assicura: “In occasione della campagna nazionale 'Non ti scordar di me' il circolo Legambiente di Benevento sta organizzando delle attività con vari istituti al fine di interloquire direttamente con gli studenti e far capire che anche piccoli gesti posso avere un grande impatto sull'ambiente cittadino".

Cittadini e istituzioni

Dal Sannio, inoltre, l'esponente dell'associazione ambientalista ribadisce: “I cittadini devono essere attenti, soprattutto il gesto di gettare rifiuti a terra ricordiamo che quel rifiuto trascinato dalle acque meteoriche va a finire nelle caditoie, ma anche le istituzioni devono accelerare per impianti di depurazione e il loro ammodernamento”.