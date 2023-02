Strada 87 Sannitica: lavori al via allo svincolo di Morcone. Da domani senso unico alternato con semaforo: si andrà avanti così fino a giugno

Lungo la strada statale 87 "Sannitica" entrano nel vivo i lavori sul viadotto al km 99,420, presso lo svincolo di Morcone, in provincia di Benevento. A partire da domani, lunedì 27 febbraio, verranno avviate le attività sulle strutture che rendono necessaria l'attivazione del senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico; tali lavori proseguiranno fino alla fine del mese di giugno. All'approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 20 km/h e il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli. L'intervento - per un investimento complessivo di un milione di euro - ha preso il via nel dicembre scorso, con lavorazioni che hanno interessato la parte inferiore dell'infrastruttura.