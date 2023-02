Facoltà di medicina a Benevento, il rettore: no a fughe in avanti Canfora "prospettiva interessante ma necessario che si sviluppi nel rispetto dei ruoli"

"Leggo dalla stampa dichiarazioni relative ad una “istituenda Facoltà di Medicina” presso l’Università degli Studi del Sannio. È importante chiarire che le decisioni relative all’istituzione di nuovi percorsi formativi vengono prese dagli organi accademici (Senato Accademico e CdA) in stretta sinergia con il sistema universitario regionale (CUR) e nazionale (CUN)".

Così il Rettore dell'Ateneo del Sannio, Gerardo Canfora che prosegue "Come si può verificare, semplicemente consultando le convocazioni degli organi accademici, disponibili pubblicamente sul sito Unisannio, tale argomento non è stato mai affrontato e pertanto parlare di “istituenda Facoltà” è quantomai inopportuno.

Come ho avuto modo di dire in altre occasioni, la prospettiva di un Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia è sicuramente una prospettiva interessante per l’Ateneo e per il territorio, e la nostra comunità accademica è pronta a far sua la sfida.

E’ però importante che il percorso, in ogni caso non semplice, si sviluppi nel rispetto dei ruoli istituzionali, senza fughe in avanti che hanno il solo risultato di creare entropia e indebolirne lo sviluppo.