Cgil Benevento: assemblea generale con il segretario regionale Ricci Il 1 marzo prima riunione dell'organismo dopo il congresso

La CGIL di Benevento terrà l’Assemblea generale provinciale il giorno 1 marzo 2023. "Si tratta della prima riunione dell’organismo - spiega la segreteria provinciale - dopo il recente Congresso provinciale e sarà dedicata completamente al tema che riteniamo il più importante in questa non semplice fase: l’Autonomia differenziata. L’Organismo dirigente della Camera del Lavoro dovrà prefigurare un percorso robusto di iniziative per contrastare il progetto del Governo e che vedrà impegnata l’intera Organizzazione intensamente e per un periodo certamente non breve. Per illustrare le risultanze della riunione, comprese le iniziative messe in cantiere, al termine della riunione, alle ore 14, terremo una conferenza stampa alla quale parteciperà, oltre la Segreteria provinciale, il Segretario generale della Cgil Campania, Nicola Ricci".