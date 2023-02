Commissione politiche giovanili, ecco il piano Ieri la riunione dell'organismo alla Rocca dei Rettori

Ieri presso l’Aula Consiliare della Rocca dei Rettori, la Commissione Politiche Giovanili Benevento, presieduta dal Alessio Augliese, ha presentato e relazionato le attività su cui concentrerà l’operato del mandato.

Durante la seduta sono state trattate diverse tematiche, analizzando le maggiori problematiche che interessano tutto il territorio sannita, punto di partenza proprio per sviluppare le attività proposte. “Sono molto soddisfatto del lavoro svolto finora – ha dichiarato il Presidente Augliese – frutto di impegno costante, dedizione e senso di appartenenza. Abbiamo redatto un programma ricco di attività che abbracciano temi importanti e che interessano le nostre realtà. Al centro del nostro operato c’è la lotta allo spopolamento e alla disoccupazione, problematiche che purtroppo negli ultimi anni interessano soprattutto le aree interne. Per fare questo – continua Augliese - metteremo in campo azioni concrete volte all’analisi e allo studio di queste criticità. Lo faremo partendo proprio dai giovani, presentando i nostri progetti non solo negli Istituti Scolastici, chiedendo la collaborazione dei rispettivi Dirigenti, ma anche con i Dipartimenti Universitari. Interlocuzioni già avviate da alcuni consiglieri della Commissione e che sono in continua evoluzione.”

Nel corso della riunione della Commissione Politiche Giovanili Benevento, grande importanza è stata data anche alla programmazione di seminari e workshop dedicati all’empowerment femminile e temi come l’endometriosi. Attenzione al massimo anche su tematiche quali la “legge 194 aborto” e violenza di genere nel territorio di Benevento e provincia. “Avvieremo – prosegue il Presidente – colloqui con i Consultori, istituti nel 1975, hanno svolto un ruolo fondamentale non solo a livello di servizi, in quanto essenziali per garantire la sanità pubblica,

ma in particolar modo sono stati fondamentali per l’emancipazione femminile, per creare un luogo dove la donna era consapevole dei propri diritti e si dibatteva per essi. In cantiere abbiamo anche tante attività culturali e, in collaborazione con il Coordinamento Forum dei Giovani della Provincia di Benevento, si darà particolare attenzione anche ad attività a vocazione turistica che interesseranno non solo la città di Benevento ma anche altre realtà sannite. Il risultato di oggi – conclude il presidente Augliese - è il frutto dell’impegno profuso da tutta la Commissione che io mi onoro di presiedere. Un ringraziamento sentito e doveroso va a tutti i consiglieri componenti della Commissione con il quale, fin da subito, si è istaurato un rapporto di profonda stima reciproca. Ognuno di loro sta cercando di dare il massimo, lavorando, fin dal primo giorno, con serietà e costanza. Farò tutto il possibile quindi per dare la giusta attenzione alle attività che metteremo in campo, dialogando con le Istituzioni e collaborando sinergicamente anche con le Commissioni Tematiche Regionali.”

Alla riunione ha partecipato anche il Coordinatore del Coordinamento Forum dei Giovani della Provincia di Benevento. “Voglio congratularmi - ha dichiarato Daniele Belmonte - con tutti i componenti della Commissione Politiche Giovanili Benevento, in primis tra tutti il Presidente Augliese, per l'ottimo lavoro che stanno svolgendo in questi mesi. Tante le idee, i progetti e le proposte avanzate tutte di ottimo valore che sicuramente potranno dare i loro risultati nei confronti delle nostre comunità e territori. Lavorare in sinergia tra i nostri due organismi diventa di fondamentale importanza, per essere portavoce e promotori delle istanze dei giovani sanniti, l'unione

fa la forza”.