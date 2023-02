Confindustria: il presidente Vigorito incontra gli studenti del Liceo Giannone Proseguono le attività di Orientamento dell'associazione degli industriali sanniti

Il Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito incontrerà il 2 marzo, alle ore 11, presso l’aula Magna Palatucci del Liceo Classico Pietro Giannone, un gruppo di studenti dell’istituto per dar vita ad un momento di confronto diretto a diffondere la Cultura d’impresa.

"Obiettivo dell’iniziativa - spiega l'associazione degli industriali sanniti -, che si colloca all’interno di un insieme di attività di orientamento messe in campo da Confindustria Benevento, è quello di facilitare la conoscenza tra i giovani e il contesto economico territoriale. Già in occasione del Pmi Day, realizzato il 16 novembre 2022, l’Istituto aveva aderito all’iniziativa e presentato un progetto sulla 'Bellezza delle energie rinnovabili'. In quella circostanza gli studenti, al fine di sviluppare il progetto in concorso, ebbero la possibilità di conoscere da vicino una delle aziende del Gruppo IVPC e mettere a punto un’idea sulla propria visione dello sviluppo futuro dell’eolico e dell’osmosi tra eolico ed ambiente circostante in ottica ecosostenibile".

Lavoro e formazione

"Fornire semi di curiosità che, uniti ad inclinazioni e attitudini, possano favorire le scelte di studi e di vita degli studenti è tra le attività che il Presidente Oreste Vigorito sta portando avanti unitamente alla squadra di presidenza. Strutturare momenti di stimolo e di confronto con gli imprenditori rappresenta un nuovo modo di favorire la crescita dei giovani nel sistema economico territoriale, creando un legame che induca le generazioni future a conoscere appieno il sistemo socio economico circostante ed investire le proprie energie vitali e intellettive per migliorare le condizioni di contesto".

Confindustria Benevento al liceo Giannone

La delegazione di Confindustria Benevento presente all’incontro sarà composta oltre che dal Presidente Oreste Vigorito, dal Presidente Piccola Industria Confindustria Benevento Claudio Monteforte e dal direttore Anna Pezza. Ad accoglierli la Dirigente del Liceo Classico P. Giannone Teresa De Vito, una delegazione di docenti ed oltre 90 studenti.