Tetracloroetilene, il Comune annuncia: svolta per l'impianto di filtraggio Pasquariello: l'Eic ha convocato la conferenza dei servizi per il prossimo 9 marzo

Svolta per la realizzazione dell'impianto di filtraggio a carboni attivi, utile per neutralizzare il tetracloroetilene, presso il pozzo di Pezzapiana. L'Eic ha convocato la Conferenza dei servizi. Spiega l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello: "La convocazione della Conferenza dei servizi per il prossimo 9 marzo è un'ottima notizia per la città. Ringraziamo l'Ente idrico campano e il presidente distrettuale Forgione per aver accolto le sollecitazioni del Comune di Benevento che ha segnalato questo progetto come prioritario, evidenziandone l'urgenza e l'importanza.

Con la Conferenza del 9 marzo si apre l'iter, che auspichiamo possa essere il più rapido possibile, per la realizzazione dell'impianto di filtraggio a carboni attivi a Pezzapiana. Con questa tecnologia, come dimostrano le esperienze di altri Comuni campani, sarà possibile mitigare notevolmente se non azzerare la contaminazione da tetracloroetilene e nel contempo evitare la chiusura del pozzo, azione che genererebbe enormi problemi sul piano dell'approvvigionamento idrico in città. Infatti da alcune prove effettuate dalla Regione è risultato impossibile alimentare tutta la città con l'acqua del Biferno. I carboni attivi possono essere una soluzione concreta ad un problema che quest'amministrazione ha ereditato e a cui ora cerca di rimediare efficacemente. In ogni caso Il merito, occorre dirlo, va ascritto al sindaco Clemente Mastella che a novembre scorso spronò la Regione a intervenire concretamente su Pezzapiana, ottenendo un finanziamento da 1 milione e 600 Mila euro che consentirà al Comune di Benevento di portare a termine l'impianto. In ogni caso è bene ricordare che tutta l'acqua erogata in città è del tutto potabile ed è sempre stata come è tuttora conforme ai parametri di legge" , conclude Pasquariello.