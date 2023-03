Ancora lavori sull'Appia: senso unico alternato in entrata a Benevento Da oggi fino a conclusione dei lavori di pavimentazione

Senso unico alternato con semaforo, per provvisorio restringimento della carreggiata e divieto di sosta con rimozione coatta sulla via Appia nel tratto compreso tra via Monte Pino (civico 77) e l'intersezione con via Epitaffio (civico 50).

E' la misura, in vigore da stamane primo marzo fino alla conclusione dei lavori di pavimentazione stradale, disposta dal dirigente del settore Traffico Antonio Iadicicco in ragione dei lavori di protezione dei percorsi pedonali lungo l'Appia, rioni Epitaffio e San Vito.