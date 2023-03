Parco De Mita, entro un mese l'inaugurazione Quasi ultimata la struttura lungo il fiume Sabato

Manca circa un mese, a Benevento, per l'inaugurazione del Parco verde che la Giunta Mastella ha scelto di intitolare a Ciriaco De Mita.

“Appena sarà possibile – conferma l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello - il sindaco inaugurerà la struttura con una cerimonia ufficiale a cui sarà presente anche la famiglia dell'onorevole De Mita, contiamo di ultimare i lavori entro un mese e stiamo lavorando per affidarlo”.

L'ipotesi è quella di incaricare l'Asia alla gestione del parco che si snoda lungo il fiume Sabato e costituirà un importante spazio verde, un'area di relax e svago. “Un luogo molto bello – prosegue Pasquariello che non potrà però essere gestito dall'ente, speriamo che vi possano nascere una serie di iniziative socializzanti”.

A questo passo, sempre in zona si aggiungerà un altro importante progetto “la struttura che sarà all'ingresso del parco (ex scuola colonnette) è stata finanziata per oltre 7 milioni di euro. Sarà un centro polifunzionale dove ci saranno attività di socializzazione, spazio per associazioni, giovani e anziani. E' in corso la gara, per cui a breve consegneremo i lavori che vedranno abbattimento dell'attuale sede dei servizi sociali, trasferiti al rione libertà dove attendiamo di consegnare i lavori per la scuola ex Moscati”.

Porterà benefici alla zona anche la candidatura Unesco dell'Appia antica, i lavori promossi per il riconoscimento dovrebbero permettere il recupero dei resti dell'antico anfiteatro tra via Munazio Planco ed il ponte Leproso “in continuità con il parco verde, l'area del ponte Pagliuca anche quel recuperò regalerà importanza, storico culturale alla zona”.