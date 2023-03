"Al San Pio salvata vita a nostro caro: implementate unità Gastroenterologia" Appello di una famiglia:"Grazie, ma con prevenzione si sarebbe potuto evitare di rischiare il peggio

Una famiglia sannita scrive ai vertici del San Pio, e dunque al Direttore Generale, Maria Morgante e al Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva, Giuseppe Scaglione, da un lato per chiedere di implementare un'eccellenza, l'Unità di Gastroenterologia, dall'altro per ringraziare per il trattamento ricevuto

"Desideriamo esprimere il nostro più vivo ringraziamento a Lei Dr. Scaglione e al Suo staff nella persona dei dirigenti medici Rocco Granata, Francesca Russo e Giuseppe Spinosa, per il tempestivo e risolutivo intervento, ottimamente riuscito al nostro familiare.

L’Endoscopia operativa delle vie biliari (CPRE) per il trattamento delle predette patologie, da Lei effettuata è stata fondamentale nel salvare la vita al nostro caro e come da Lei consigliato, era l’unica soluzione. Le saremo grati per sempre, per aver salvato la vita al nostro familiare e grati al Signore di aver incontrato sulla nostra strada un medico come Lei Dr. Scaglione.

L’Unità Operativa di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva da lei diretta è importante per l’Azienda Ospedaliera, essa dispone attualmente di due sale endoscopiche ed è prevista l’apertura di un Reparto di degenza ordinaria con sei posti letto. Questi sono i dati che leggiamo dal sito ed ecco che noi chiediamo al Direttore Generale Dr.ssa Morgante, perché non implementare questa Unità Operativa ed avere un reparto vero e proprio, in modo da consentire ad altre persone che come noi sono stati costretti a prenotare esami specifici presso strutture private e che pur pagando hanno dovuto attendere tempi lunghissimi pur di avere una visita.

La nostra esperienza ci ha dimostrato che se avessimo avuto un tale Reparto, non saremmo arrivati a sperare che qualcuno potesse, dopo due giorni di attesa al Pronto Soccorso, salvare il nostro familiare, e che invece attraverso la prevenzione avremmo potuto evitare e prevenire tutto il dolore e la sofferenza patita. Ma purtroppo nonostante tutti i cambiamenti e tutte le innovazioni al nostro Ospedale manca ancora un Reparto efficiente che possa curare tante persone. In una città come Benevento e nei restanti 77 comuni della provincia è insostenibile una situazione del genere.

Ci rivolgiamo a Lei Dr.ssa Morgante, in qualità di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, faccia questo regalo al territorio sannita, istituendo un tale reparto che all’Ospedale non costerebbe tanto, in quanto possiede già la materia prima ossia bravi medici che sono anche in sintonia tra di loro, requisito importante ed essenziale per lavorare bene nella cura delle persone e che a loro volta fanno anche parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente dell’Università Federico II di Napoli.

Nel rinnovare il ringraziamento al Dr. Scaglione per il suo operato, oltre ad elogiarlo per le sue doti umane, che contraddistinguono il successo di un medico, e per la Sua umiltà nonostante sia Presidente della Società Italiana di Endoscopia Digestiva, l’occasione è particolarmente gradita per formularVi i nostri più sinceri auguri di proficuo lavoro, con la speranza che quanto auspicato, in questo nuovo anno appena iniziato, sia realizzabile e che sia un anno carico di iniziative positive, congiunte ai migliori auguri di futuri successi per l’Azienda Ospedaliera.

Da parte di una famiglia che in fondo al tunnel ha visto la luce".