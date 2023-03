Dottore Rodolfo Buccico nuovo direttore sanitario dell'ospedale Fatebenefratelli Specializzato in Igiene e Medicina Preventiva all’Università Federico II di Napoli

L’Amministrazione dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, comunica che dal 1 marzo 2023 la Direzione Sanitaria è stata affidata al dottore Rodolfo Buccico.

Specializzato in Igiene e Medicina Preventiva all’Università Federico II di Napoli, vanta una importante esperienza professionale sia nell’ambito della Sanità regionale campana sia in ambito europeo.

Il neo direttore sanitario è stato presentato ai collaboratori dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù FBF dal Superiore Provinciale fra Luigi Gagliardotto, dal Superiore di Benevento fra Lorenzo Antonio Gamos e dal Direttore Sanitario Centrale degli Ospedali Fatebenefratelli dottore Giovanni Roberti.

Nell’occasione sono stati formulati i ringraziamenti alla dottoressa Adriana Sorrentino per il lavoro svolto per l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù.