Mangimi Liverini. Modello premiante in un contesto complesso Da oltre 50 anni l’azienda Mangimi Liverini SpA di Telese Terme, produce alimenti zootecnic

La Mangimi Liverini è tra le più importanti aziende del settore dell’alimentazione nel segmento zootecnico dell’Italia centro-meridionale ed è guidata dai fratelli Filippo e Michele Liverini. Continui sono gli investimenti in ricerca e innovazione, puntuale è l’attenzione alla sostenibilità.

L’azienda, infatti, è dotata di un laboratorio interno in cui si analizzano le materie prime in entrata e i mangimi in uscita. La struttura è stata di recente rinnovata e vanta tecnologie all’avanguardia quali Nirs e lettori a raggi infrarossi grazie ai quali è possibile definire immediatamente i valori nutrizionali del prodotto analizzato.

Sono state messe a punto analisi specifiche e ricerche applicate grazie alle quali si riescono a personalizzare le diete degli animali garantendo elevate performance di produzione e redditività.

L’azienda Mangimi Liverini è tra le 10 aziende del settore Agribusiness premiate di recente in occasione dell'evento nazionale " Imprese Vincenti 2022", progetto ideato e promosso da Intesa Sanpaolo.

Il premio rientra in un programma dell’istituto di credito volto alla valorizzazione delle piccole e medie imprese esempio di eccellenza imprenditoriale capace di reagire con successo ai delicati e continui cambi di contesto.

Si tratta di imprese capaci che hanno saputo innovarsi ed adeguarsi alle trasformazioni in atto investendo in ricerca, innovazione e in formazione che rappresentano un modello premiante in un sistema economico complesso.

Oltre il 50% del fatturato dell’azienda è realizzato in Campania. Lo stabilimento si estende su 39mila metri quadrati e conta un organico di circa 60 addetti, tra dipendenti e commerciali.

L’azienda da tempo è particolarmente attenta ai temi della sostenibilità e dell’ottimizzazione energetica. Da oltre 20 anni lo stabilimento è dotato delle più evolute tecniche di efficientamento energetico e si è dotato di un impianto con pannelli fotovoltaici..

La Mangimi Liverini affianca alla creazione di un valore economico, primario obiettivo aziendale, quello di un valore sociale costituito da scelte etiche e responsabili per il territorio in cui opera: disponibilità diretta o indiretta di posti di lavoro, valorizzazione e crescita professionale dei propri collaboratori, miglioramento della qualità della vita lavorativa ed extra-lavorativa dei propri dipendenti, collaborazioni o progetti di educazione e formazione al lavoro con Istituti scolastici e Università del territorio, eventi socio-culturali e sportivi.