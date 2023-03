Ospedale San Pio, si va verso la stabilizzazione dei precari Per garantire funzionamento dei servizi e competenze di chi è stato impegnato nella fase pandemica

"Garantire il funzionamento dei servizi a beneficio dei cittadini senza disperdere le professionalità e le competenze di chi si è adoperato in maniera eccellente durante la fase pandemica" è quanto annuncia la direzione strategica dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo nazionale San Pio di Benevento che "ha ampliato la platea dei partecipanti alla procedura di stabilizzazione, già avviata per coloro i quali avevano i requisiti al 31 giugno 2022, estendendo la partecipazione anche coloro che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2022".

L'ospedale comunica che "Con delibera n.197 del 1 marzo 2023 l'azienda San Pio ha provveduto ad indire la procedura di stabilizzazione per 30 infermieri, 1 ostetrica, 2 tecnici di laboratorio biomedico e 2 OSS previsti nel piano triennale del fabbisogno di personale.

I bandi, per la durata di 15 giorni, saranno visibili sul sito aziendale, nella sezione Bandi di Concorso, e daranno la possibilità agli aventi diritto di presentare domanda di partecipazione alla procedura per soli Titoli che terminerà con una graduatoria di merito e con la conseguente assunzione dei vincitori per i posti messi a bando. Il management aziendale ha mantenuto la parola data all’atto dell’insediamento prevedendo, altresì, come disposto con la citata circolare regionale n. 0364421 del 13 72022: “Criteri Prioritari per coloro che hanno prestato servizio presso l’azienda che ha pubblicato l’avviso”.

“Agire in tempi brevi per la stabilizzazione del personale sanitario - afferma Maria Morgante, direttore generale dell'azienda San Pio - è anche un modo per ringraziare, chi, con senso del dovere ha rischiato la propria vita, nel pieno della pandemia, per aiutare tutti noi. Continueremo a lavorare incessantemente per offrire risposte concrete alle giuste istanze che perverranno, e garantire massima assistenza ad elevati standard di qualità”.