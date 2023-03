Un’area pubblica per Francesco Romano: il sindaco Mastella accetta la proposta Avvocato, prosindaco di Benevento, consigliere provinciale e più volte consigliere comunale

Il sindaco Clemente Mastella ha ricevuto, stamane in sala Giunta a Palazzo Mosti, una delegazione delle associazioni Città Aperta e Sannio Report.

Nel corso dell’incontro è stata consegnata al Sindaco una raccolta firme per l’intitolazione di uno spazio pubblico nella città di Benevento a Francesco Romano. Avvocato, prosindaco di Benevento, consigliere provinciale e più volte consigliere comunale, scrittore e polemista di notevole efficacia, Romano è ricordato come figura di prestigio nella storia culturale e politica del capoluogo sannita.

Il sindaco ha accettato la proposta delle due associazioni e ha manifestato la disponibilità a portare in Giunta il provvedimento che intitolerà un’area pubblica della città di Benevento a Francesco Romano.