Giornata della donna, visite gratuite all'ospedale San Pio Open day di prevenzione al Rummo di Benevento e al Sant'Alfonso di Sant'Agata

Nella Giornata Internazionale dei Diritti della Donna l’Azienda Ospedaliera San Pio apre le porte alle donne per visite, consulti ed incontri formativi: il management aziendale, con un Open - Day dedicato alla donna, intende porre l’attenzione sulla importanza della prevenzione e della formazione.

Sarà possibile prenotare le visite, fino ad esaurimento posti, nei giorni 6 e 7 marzo nelle seguenti specialità: Senologia, Reumatologia e Dermatologia telefonando, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, al numero 0824 -57781; Ostetricia e Ginecologia telefonando, dalle ore 11.00 alle ore 14.00, al numero 0824 -57775.

Le consulenze si terranno presso gli ambulatori del Padiglione “G. Rummo” di Benevento.

Sarà possibile, inoltre, presso il Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso Maria de’Liguori” di Sant’Agata dei Goti, effettuare consulenze in Fisiatria: prenotando, fino ad esaurimento posti, nei giorni 6 e 7 marzo, telefonando, dalle ore 11.00 alle 14.00, al numero 0824 57775.

Spazio anche ad un evento formativo - informativo presso l’Aula Didattica di Genetica Medica: “Nascere al San Pio”. Si tratta di un percorso Nascita pensato per la mamma, il bambino e la famiglia: a partire dalle ore 11.00, e fino alle 16.00, la donna potrà ricevere visite ostetriche eo ginecologiche con ecografia, pap - test e la coppia consulenze genetiche prenatali.

“Fare prevenzione è importante , riduce l’incidenza di malattie e mortalità. Abbiamo pensato ad un Open Day per spronare le donne a prendersi cura di se stesse. Affrontare temi rilevanti come il percorso nascita, la vita riproduttiva, la prevenzione e la promozione della salute della donna , porta ad un miglioramento delle condizioni generali di vita della collettività” afferma Maria Morgante Direttore Generale AORN San Pio. Un programma intenso: alle ore 9, previsto il taglio del nastro per il Restyling del Polo Didattico. In onore delle donne il “Padiglione Rummo” dell’AORN San Pio sarà illuminato in rosa la sera dell’8 Marzo.