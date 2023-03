"Salute riproduttiva e malattie genetiche": il focus al San Pio Confronto a più promosso dai Lions in occasione della Giornata mondiale dei difetti congeniti

Si è svolto questa mattina, presso l’auditorium “Padiglione S. Maria delle Grazie” dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, il convegno dal tema “World Birth Defects Day - Promozione della salute riproduttiva e prevenzione delle malattie genetiche” in occasione della “Giornata mondiale dei difetti congeniti”.

LA convention è stata organizzata dal Lions Club Benevento Arco Traiano del presidente Manlio Marotti, in collaborazione con il Lions Club Benevento Host del presidente Gianluca Tomaciello.

“L’obiettivo dell’incontro – spiegano i promotori dell'iniziativa - è stato quello di incrementare la diffusione di informazioni e conoscenze scientifiche sia nel campo diagnostico – terapeutico che nel campo della prevenzione per cercare di ridurre i rischi dei difetti congeniti nell’ambito di un programma di prevenzione. L’evento è stato promosso, in particolare, dal Gioacchino Scarano, medico genetista e primario emerito Aorn del “San Pio” di Benevento, nonché past president del Lions Club Benevento Arco Traiano, che nel corso del proprio intervento ha tracciato un quadro preciso su quelle che sono le problematiche derivanti dalle malattie genetiche, evidenziando come esse hanno un impatto importante sulla salute umana".

All’incontro sono intervenuti tra gli altri Giovanni Di Santo, direttore sanitario “San Pio”, Giovanni Ianniello, presidente Ordine dei Medici di Benevento, Alba Capobianco coordinatore del comitato scientifico Fondazione Distretto Lions 108 Ya e Antonio Lonardo presidente V Circoscrizione Fondazione Distretto Lions 108 Ya. Tra i relatori, oltre a Gioacchino Scarano, hanno dato il loro contributo all’evento Mattia Gentile, Gabriele Sglavo, Vincenzo Nigro e Margherita Ruoppolo. A concludere il convegno è stata Maria Morgante, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento.