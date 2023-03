Questa sera a Benevento manifestazione contro la violenza sugli animali Dopo gli ultimi episodi denunciati dai cittadini al Rione Libertà. Mastella: "Il comune ci sarà"

“Stop ai crimini contro gli animali”. Questa sera alle 18, da Palazzo Paolo V partirà l’iniziativa che vuole denunciare e sensibilizzare su quanto sta accadendo in città, ovvero contro i maltrattamenti di alcuni gatti trovati agonizzanti o addirittura morti in particolare nella zona del Rione Libertà. A denunciare gli episodi sono stati via social alcuni cittadini che hanno poi organizzato la manifestazione e la raccolta firme di questa sera lungo i klCorso Garibaldi.

“Il Comune di Benevento parteciperà alla manifestazione contro la violenza sugli animali” ha commentato senza se e senza ma il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha poi aggiunto: è una cosa vergognosa quello che fanno ogni tanto lì, umiliando la dignità dell’animale, che è fonte di amicizia e solidarietà umana per tante persone sole”.

“Quello di questa sera sia un gesto per affermare che la comunità beneventana ama gli animali” è invece il monito di Samuel Fusco, giovane attivista che da sempre cerca di accendere i riflettori su una serie di problemi che riscontra in città. “Gatti ignobilmente uccisi nei pressi della Spina Verde e nell'ex istituto scolastico "Bosco Lucarelli" ubicato in Via Gioberti, Rione Liberta'” denuncia Fusco che annuncia come per tutti gli episodi siano stati segnalati all'Asl e alle forze dell'ordine.