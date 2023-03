Giovanna Camerlengo, la giovane sannita in gara all'International music star Beneventana, classe 2012, in competizione per il concorso di Sky

C'è un po' di Sannio in gara per Sky. La bella voce della giovane Giovanna Camerlengo, beneventana classe 2012, è in concorso all'International music star, competizione musicale in onda su Sky che permetterà al vincitore l'accesso al Sanremo New Talent.

E dunque c'è da attendersi il sostegno della sua comunità per Giovanna, undici anni e una voce speciale che comincia ad esprimere nel 2019 presso la scuola di Musica e Canto Moderno “Il Canto del Sannio” di Benevento, dell’insegnante di canto Nunzia Raucci e Nico Izz. Nel 2019 ha tenuto un Saggio Accademico presso il Teatro Massimo di Benevento, è stata ospite dell’evento “Viaggio nella musica Contemporanea” in Occasione della kermesse “Benevento Città Spettacolo” 2022. Nello stesso anno partecipa a “Natale in Canto 2019”, evento di beneficenza organizzato dalla città di Benevento e nello stesso anno partecipa al Concorso Nazionale “Sanremo New Talent” raggiungendo la semifinale e finale Nazionale.

Giovanna nel 2020 si classifica al 3° posto al Concorso Nazionale “Giffoni Music Festival” nella categoria piccoli artisti. Nello stesso anno partecipa nuovamente ad uno degli eventi collaterali organizzati nel capoluogo sannita, durante i giorni di “Benevento Città Spettacolo” e nel 2021 arriva prima al Concorso Nazionale “Sanremo Junior”. L’entusiasmo della giovane età e la passione per la musica mandano spedita Giovanna anche al 1° posto del “Giffoni Music Festival” (Concorso Nazionale) nel 2022.