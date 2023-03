Sanità. De Lipsis: "Presto incontro con opposizione, sì a dialogo istituzionale" Delegato alla Sanità dell’amministrazione Mastella: sto predisponendo un Consiglio comunale aperto

“Ho avuto un incontro con il presidente del Consiglio comunale Renato Parente per definire nel dettaglio tempi e modi del Consiglio comunale aperto sulla sanità”. Così in una nota il consigliere delegato alla Sanità dell’amministrazione Mastella Luca De Lipsis. “Allo stesso modo incontrerò i rappresentanti dei gruppi di opposizione per chiedere loro un contributo che possa produrre risultati unitari”.

Prosegue De Lipsis: “Come responsabile della sanità su delega del sindaco Clemente Mastella sto predisponendo un Consiglio comunale aperto sui problemi della sanità locale inquadrati nel contesto delle connessioni con l’intera organizzazione sanitaria. Le difficoltà sono tante, ma c’è bisogno non soltanto di una loro ricognizione ma anche della leale collaborazione di tutti. Ciò è necessario per uscire dal tunnel”. “Auspichiamo – conclude il consigliere De Lipsis – un dialogo istituzionale proficuo e sereno nell’esclusivo interesse della nostra comunità”.