Tempo di Quaresima, l'arcivescovo Accrocca: sia di carità Il 26 marzo Colletta nazionale in favore delle popolazioni colpite dal terremoto in turchia e Siria

Di seguito pubblichiamo la lettera ai fedeli che l'arcivescovo di Benevento Felice Accrocca ha scritto lo scorso 22 febbraio ai fedeli per la Quaresima.

Carissimi,

si apre oggi il tempo santo di Quaresima: un tempo di grazia che il Signore ci dona perché ognuno di noi possa intraprendere un vero cammino di conversione e mostrare con le opere la propria fede, in quanto senza le opere la fede è morta (Gc 2,26): senza carità, quindi, non si va in paradiso.

Occasioni non mancheranno. Vi comunico infatti, sin da ora, che il 26 marzo, domenica V del Tempo di Quaresima, è indetta una Colletta nazionale in favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e in Siria: non possiamo far mancare la nostra solidarietà verso quelle popolazioni che hanno perso i propri cari, la casa e ogni altro avere, perché non venga loro meno la speranza.

Vi ricordo pure che venerdì 10 marzo ogni parrocchia è invitata a celebrare una Messa per le vittime della guerra in Ucraina e la pace in quel Paese.

Sin da ora, annuncio poi a tutti che ricorre quest’anno il 300° anniversario dell’incoronazione della Madonna delle Grazie, compiuta dal Cardinale Vincenzo M. Orsini il 3 aprile 1723 nella Cattedrale di Benevento: un secolo fa il Centenario fu solennemente festeggiato per volontà del Cardinale Alessio Ascalesi. Vogliamo perciò sottolineare questa ricorrenza: nell’occasione, la Madonna delle Grazie si recherà pellegrina in tutte le zone pastorali della nostra Arcidiocesi.

Verrà quanto prima diffuso un programma più dettagliato di questa “missione”, che si aprirà il 21 aprile e si concluderà il 1° maggio 2023.

Sarà l’occasione per vivere il Tempo Pasquale insieme con Maria e insieme con Lei e con gli Apostoli sostare, perseveranti e concordi nella preghiera (At 1,14), in attesa della pienezza del dono dello Spirito.

Vi ringrazio di cuore, e di cuore vi benedico. Buon cammino di Quaresima.



† Felice vescovo