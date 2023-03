Lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica: rubinetti a singhiozzo Gesesa: l'erogazione sarà sospesa martedì alle 9 alle 13.30

“A causa di lavori di manutenzione straordinaria saremo costretti ad interrompere l'erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 13.30 in Via Sant'Angelo”. A comunicarlo la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico nel comune di Arpaia, in provincia di Benevento. L'interruzione del servizio per consentire i lavori di manutenzione alla rete è prevista per martedì, 7 marzo. L'azienda pertanto ricorda che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito.