Sanità in affanno, Ianniello: serve piano comune da sottoporre alla politica "L'ospedale e l'Asl di Benevento devono elaborare una strategia condivisa"

“Le difficoltà che si vivono nel settore della sanità nel Sannio sono comuni all'intero Paese, è solo di qualche giorno fa l'ennesimo incontro ministeriale sul tema, in particolare per provare a risolvere i problemi dei Pronto Soccorso”. Parte da qui il Presidente dell'Ordine dei medici di Benevento, Giovanni Pietro Ianniello per fare il punto sull'argomento.

“Al San Pio – spiega poi – qualcosa comincia a muoversi, sia attraverso lo sblocco di alcuni fondi per pagare straordinari degli anni scorsi ma anche affrontando le situazioni dei 'precari covid', poche unità da inserire in organico ma comunque un aiuto per la struttura”.

E aggiunge “Segnali positivi ma non certo risolutivi per i problemi del San Pio o dell'intera sanità in provincia” .

Poi il numero uno dei camici bianchi indica la strada “E' necessario che ci sia un'integrazione forte tra ospedale e territorio, è necessaria un'osmosi. L'ospedale non può andare avanti da solo e il territorio non può dimenticarsi dell'ospedale. Qui abbiamo – dettaglia – una situazione particolare: una Asl che non ha una struttura ospedaliera e quindi tutto il carico ospedaliero ricade sulla struttura del San Pio e in parte minoritaria sul Fatebenefratelli. E' dunque necessario che si istituisca un tavolo di confronto, e come ordine dei medici ci siamo proposti quale ente super partes per indirlo, tra l'Asl e l'Ospedale per trovare percorsi comuni. Restando infatti isolati sui propri campi d'azione il problema difficilmente si risolverà, nonostante l'impegno dei medici. E' dunque essenziale - conclude - che le due aziende parlino per formulare un piano da sottoporre, poi, alla politica che di fronte ad un progetto dovrà farsene carico”.