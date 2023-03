Cgil, le celebrazioni per la Giornata dei diritti delle donne Mercoledì nella sede di via Bianchi a Benevento

La Cgil di Benevento celebra la Giornata internazionale dei diritti della donna mercoledì 8 marzo nella sede

provinciale di via Bianchi, Benevento.

La giornata sarà così articolata: ore 9.30 Salone “Di Vittorio”, assemblea di donne ed uomini sul tema “Superare le disuguaglianze”, con interventi, tra l’altro, di Cinzia Massa, della CGIL Campania, Antonella Rubbo, Segretaria CGIL Benevento, e Rocchina Staiano, Consigliera provinciale di parità.

Ore 12.00 Inaugurazione della “Panchina dei diritti”, in via Bianchi, alla quale sono state invitate le Istituzioni.