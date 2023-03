Posto di polizia al Fatebenfratelli. Cgil Fp: "Bene Questore e Prefetto" "Troppe le aggressioni: ristabilite così le condizioni di sicurezza"

La Cgil Fp con il segretario Domenico Raffa e il coordinatore sanità privata Pompeo Taddeo plaude alla scelta di Prefettura e Questura di ripristinare il posto di polizia in Pronto Soccorso al Fatebenefratelli: "In più occasioni abbiamo denunciato i numerosi episodi di aggressione verificatisi presso il pronto soccorso dell’ Ospedale Fatebenefratelli, dove in alcuni casi si sono sfiorate tragedie evitate solo grazie alla tenacia e alla lucidità degli operatori e alle operatrici in servizio che hanno, in ogni caso, esposto pericolosamente la propria persona agli attacchi ingiustificati e perpetrati al solo scopo di trovare una via di sfogo a quei violenti soggetti, impazienti e incapaci di percepire il lavoro dei sanitari come un servizio erogato a beneficio della collettività, nonostante le migliaia di difficoltà che attraversa il comparto. Così abbiamo finalmente ottenuto un intervento risolutivo congiunto del Prefetto e del Questore di Benevento, i quali hanno ristabilito le condizioni di sicurezza presso il nosocomio re-istiuendo il posto di Polizia inattivo da molti, troppi anni. Parallelamente è stata istituita una linea telefonica preferenziale per le emergenze di sicurezza, in grado di attivare il pronto intervento delle Forze dell’ Ordine nei casi di necessità. Ringraziamo dunque il Prefetto e la Questura per questo risultato così importante per la sicurezza e la serenità non solo dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche di tutti gli avventori del Pronto Soccorso, ridiventato un luogo sicuro anche grazie alle battaglie che in questi anni non abbiamo mai smesso di portare avanti.