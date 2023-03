Diritto e ricerca, convenzione tra Unisannio e ordine degli avvocati Consentirà una virtuosa cooperazione in funzione dei rispettivi fini istituzionali

Il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi quantitativi (DEMM) dell’Università degli Studi del Sannio – presso il quale è incardinato, tra gli altri, il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza – e l’Ordine degli Avvocati di Benevento hanno sottoscritto una convenzione- quadro, volta a stabilire proficui rapporti di collaborazione per la realizzazione, nei campi di interesse delle scienze giuridiche e della professione forense, di attività formative, di ricerca e divulgazione.

La convenzione consentirà una virtuosa cooperazione in funzione dei rispettivi fini istituzionali: da un lato, quello dell’Ordine degli Avvocati di assicurare ai propri iscritti una adeguata formazione professionale continua; dall’altro, quello del Dipartimento DEMM, di compiere (accanto alle fondamentali missioni della Didattica e della Ricerca) la cosiddetta terza missione, che comprende come parte saliente la promozione della cultura nel territorio di riferimento e il trasferimento tecnologico e delle conoscenze alle istituzioni e agli altri stakeholder in esso operanti, ivi inclusa la collaborazione con gli Ordini professionali.

In attuazione di tale convenzione è già partito un ciclo di incontri – al quale prendono parte, nella qualità di relatori, docenti universitari ed esponenti della magistratura e dell’avvocatura, volti a riflettere sui principali snodi problematici della riforma Cartabia del processo civile. Un analogo ciclo di incontri è in via di progettazione e riguarderà la riforma del processo penale.