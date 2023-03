Distretto del commercio "Alto Sannio", completato primo atto formale Coinvolti 27 comuni, promotore dell'iniziativa il sindaco di Molinara, Addabbo

Completato il primo atto formale per l’adesione al distretto diffuso del commercio da parte di tutti i comuni coinvolti, ben 27 coadiuvati in questa fase dall’associazione unimpresa Irpinia Sannio. Promotore dell’iniziativa il sindaco di Molinara Giuseppe Addabbo, che ha voluto riunire tutti gli aderenti al Distretto Diffuso del Commercio “alto Sannio”, ieri sera presso la sede del comune prefortorino in provincia di Benevento.

“È stato un lavoro faticoso ma stimolante ma pieno di grandi soddisfazioni – sostiene il sindaco di Molinara Addabbo – 55000 abitanti circa e un’estensione di 989 Kmq dimostra che si sta creando un soggetto istituzionale unico non solo per la nostra provincia, ma immagino per l’intero territorio regionale. L’adesione di ben 27 sindaci al progetto di Distretto “Alto Sannio” dimostra principalmente quanto sia sentita la voglia di collaborare e di stare assieme delle nostre piccole comunità, la costituzione del DDC sarà il banco di prova per elaborare future progettualità in comune per tutto il territorio interno del Sannio”.

I Distretti del Commercio sono aree con caratteristiche omogenee per le quali soggetti pubblici e soggetti privati propongono interventi di gestione integrata nell’interesse comune dello sviluppo economico, sociale, culturale e di valorizzazione ambientale del contesto territoriale di riferimento. È stato scelto capofila del Distretto “Alto Sannio” il comune di Molinara, che lo rappresenterà legalmente con il suo sindaco anche come presidente dell’associazione che si costituirà da qui a qualche giorno, con supporto formale e operativo da parte di due delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore commercio a livello regionale: Unimpresa Irpinia Sannio e Confesercenti Sannio. L’elenco dei Comuni Aderenti: Apice, Baselice, Buonalbergo, Campolattaro, Castelvetere In Valfortore, Castelfranco In Miscano, Castelpagano, Circello, Colle Sannita, Ginestra Degli Schiavoni, Foiano In Valfortore, Fragneto L’abate, Fragneto Monforte, Molinara, Montefalcone In Valfortore, Morcone, Paduli, Pesco Sannita, Pontelandolfo, Reino, San Bartolomeo In Galdo, San Giorgio La Molara, Sant’Arcangelo Trimonte, San Marco Dei Cavoti, Santa Croce Del Sannio, Sassinoro, Pago Veiano. Il capofila presenterà un “accordo di distretto” a conferma dell’impegno di tutti gli aderenti pubblici e privati ed un “programma di intervento” strutturato in base a macroaree d’azione ammissibili:

Comunicazione e marketing di Distretto- Promozione e animazione - Interventi strutturali di qualificazione urbana - Accessibilità e mobilità – Sicurezza - Gestione di servizi in comune.

“Gli operatori commerciali localizzati nei comuni del distretto – dichiara il presidente Unimpresa

Irpinia Sannio prof. Ignazio Catauro - possono aderire ad una visione strategica e di insieme che consenta, col sostegno dell’Ente di governo del Territorio, la valorizzazione del commercio di vicinato nei piccoli centri urbani. I Distretti del Commercio sono, dunque, ambiti territoriali in cui i Comuni, i cittadini, le imprese e le le associazioni di categoria sono in grado di fare del commerci, del turismo, dei servizi e dell’artigianato, il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali e produttive in genere”.

“I tre obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere – continua il sindaco Giuseppe Addabbo - sono distinti e autonomi. I primi due sono rivolti a favorire la funzionalità del sistema commerciale e il miglioramento della capacità dello stesso di confrontarsi con il contesto globalizzato: la distinzione tra un obiettivo “interno” ed uno “esterno” è stata dettata dalla considerazione della peculiarità del nostro territorio quale Area Interna e appenninica con una possibile vocazione turistica ambientale. Il terzo è orientato a favorire l’adozione di nuovi stili di vita più sostenibili ed inclusivi, con particolare attenzione all’ambito dei consumi. L’integrazione dei tre obiettivi dovrebbe consentire, da un lato, l’evoluzione e la crescita dell’offerta commerciale dell’intero territorio del Distretto Diffuso del Commercio “Alto Sannio, orientata verso i vari tipi di utenti, dall’altro lato, rendere questi ultimi maggiormente consapevoli e responsabili”.

Con l’istituzione del Distretto si intende operare in due direzioni: - precisa il presidente Catauro - da un lato, fornendo un supporto economico, di competenze e strumenti operativi alle aziende esistenti per

agevolarne il mantenimento e la crescita, dall’altro, creando condizioni più favorevoli al reinserimento

lavorativo di persone che a causa dell’attuale crisi hanno perso il lavoro”.

Nel frattempo - interviene il sindaco di Molinara - si provvederà allo svolgimento di attività informative e di accompagnamento al di tutte le sue componenti: imprese, consumatori, etc. Poi si procederà alla

predisposizione del Programma strategico di interventi per il Distretto del Commercio, comprensivo di

analisi socio-economiche e approfondimenti specialistici”.

In conclusione lo stesso presidente Unimpresa Irpinia Sannio, Ignazio Catauro, individua “un time line chiaro e realizzabile che possa partire proprio dalle attività di formazione, comunicazione e promozione presso gli operatori economici, i tecnici e gli amministratori dell’ambito del Distretto. Tutto finalizzato ad ottimizzare la conoscenza della natura e funzionalità dei distretti commerciali e delle iniziative correlate, nonché funzionali alla definizione del Programma strategico e all’avvio della operatività del Distretto nel più breve tempo possibile, subito dopo il riconoscimento da parte della Regione Campania”.