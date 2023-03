Carenza di personale sanitario, il San Pio punta sulla formazione L'ospedale di Benevento ha inaugurato il rinnovato polo didattico

Non solo offrire una possibilità di formazione ai giovani ma anche rispondere alla carenza di personale. Doppio obiettivo per l'ospedale San Pio di Benevento. Oggi, al Rummo, i vertici dell'azienda sanitaria hanno tagliato il nastro del rinnovato polo didattico dedicato allo studio di scienze infermieristiche, ostetricia, fisioterapia.

Oltre duecento giovani studenti per i corsi triennali in convenzione con l'Università Federico II di Napoli. Non solo, l'ospedale è pronto ad implementare l'offerta “Dall'anno accademico 2023/24 – ha spiegato il direttore generale Maria Morgante – avvieremo anche il corso per tecnico di laboratorio in convenzione con l'università Vanvitelli. L'obiettivo – ha aggiunto la manager – è dar forza alle opportunità di formazione e permettere ai giovani di avvicinarsi alla nostra realtà sperando che possano poi rimanere a lavorare qui”.

Insomma l'obiettivo a lungo termine è colmare la carenza di personale.

“Purtroppo – aggiunge la Morgante – la situazione più critica riguarda i medici, in particolare la carenza di professionisti per l'urgenza – emergenza, e anestesia e rianimazione”.

Quindi annuncia “A fine mese abbiamo infatti il concorso per dirigenti medici del pronto soccorso e a breve concluderemo anche il concorso per l'attribuzione dell'incarico di direttore di struttura complessa per il pronto soccorso, inoltre ci sono altre serie di concorsi in tutte le altre specialità”.

Infine il direttore generale si è detta disponibile e propositiva ad una collaborazione con la medicina territoriale in particolare all'accordo con i medici di continuità assistenziale che potrebbero supportare la struttura proprio in pronto soccorso, nella gestione delle emergenze. “A giorni – ha concluso – incontrerò il direttore dell'Asl e il presidente dell'Ordine dei medici”.