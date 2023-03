Benevento-Como, il Comune si occuperà del trasporto dei tifosi lombardi In occasione della partita di sabato a Benevento. Lauro: servizio possibile grazie a Trotta bus

"Come disposto dalla Questura di Benevento, l'Amministrazione comunale si occuperà dello spostamento dei tifosi del Como, dall'arrivo alla Stazione Centrale al 'Ciro Vigorito', dove sabato alle 14 è in programma la sfida tra il Benevento e la squadra lariana, valevole per la 29esima giornata del campionato di serie B". E' quanto rende noto il consigliere delegato allo Sport Vincenzo Lauro.

"Ringraziamo Trotta bus che ha manifestato immediata disponibilità e ha messo a disposizione un servizio navetta con due mezzi per effettuare il trasporto allo stadio dei circa settanta supporter attesi in città dalla Lombardia che saranno scortati da agenti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale", conclude il consigliere Lauro.