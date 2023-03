Atto aziendale dell'Asl, i sindacati dei medici chiedono modifiche Emergenza 118, Dipartimento di Salute Mentale, Dipartimento prevenzione, SerD e sanità Territoriale

Le organizzazioni sindacali della Dirigenza Sanitaria sannita chiedono modifiche al nuovo Atto Aziendale della Asl di Benevento.

Con una nota a firmata dai dirigenti medici dei sindacati di categoria (Anaao-Assomed Biagio Izzo Cimo-Fesmed, Emilio Tazza; Cisl Medici, Rosanna Papa; Fassid – Aupi, Ermenegildo D’Angelis; Fvm, Angelo Zerella e la Uil Fpl, Pierluigi Vergineo) hanno risposto all’invito del direttore generale dell'Asl sannita, Gennaro Volpe che, in occasione della presentazione dell’atto programmatorio del 20 febbraio scorso ha auspicato la necessità di sinergia tra tutti gli attori in campo per produrre la migliore organizzazione a vantaggio dei cittadini.

“L’impegno delle scriventi – spiegano i medici - è quello di contemperare l’efficacia e l’efficienza dei percorsi assistenziali con i processi di innovazione organizzativa a tutela degli utenti e degli operatori per migliorare le condizioni di lavoro, di sicurezza clinica e di crescita professionale. Sulla spinta di tale impegno sono stati richiesti alcuni correttivi con particolare riferimento all’Emergenza 118, al Dipartimento di Salute Mentale, al Dipartimento di Prevenzione, ai Servizi per le Dipendenze Patologiche (Ser.D), settori strategici dell’assistenza sanitaria territoriale”.