Giovani a teatro... a prezzi ridotti, la nuova iniziativa del Comune A Benevento il progetto per avvicinare i ragazzi all'arte

Potranno accedere a teatro, ad ogni manifestazione teatrale promossa dal Comune alla cifra ridotta di 5 euro, tutti i ragazzi fino ai 18 anni. Si chiama “Amico del Teatro” l'iniziativa promossa a Benevento dal Comune e Fondazione Città Spettacolo e presentata questa mattina al Teatro Comunale.

“E' un'operazione per i ragazzi, per gli studenti – spiega il direttore artistico di Città Spettacolo, Renato Giordano – un'iniziativa innovativa valida da subito e spero che saranno in tanti ad aderire al progetto. Cominciamo subito – spiega - con uno spettacolo che va da Dante a Pirandello”.

Per ottenere la card “Giovani a Teatro”, basta inviare una email all'organizzazione di città spettacolo e sulla fondazione rilancia sull'idea di una compagnia stabile di giovani attori e sulla prossima edizione del festival anticipa “Abbiamo avuto Lazza lo scorso anno e quest'anno ha fatto il boom a Sanremo, la stessa cosa è accaduta per Mahmood... il festival porta bene – scherza e aggiunge – sarà una rassegna particolare”. E sull'opportunità di dedicare uno spazio allo scomparso Maurizio Costanzo spiega “Sarei felice di presentare qualcosa per ricordarlo, i fondi restano l'enigma, ma ci sto pensando”.

Rilancia invece la prossima apertura del teatro De Simone il sindaco Clemente Mastella: “Lo apriremo a breve in maniera definita e insieme a questa struttura rimarranno i teatri gestiti dal Comune affidandoli alla Fondazione Città Spettacolo mentre le altre strutture vanno affidate a privati, come abbiamo fatto per l'Auditorium Tanga del Rione Libertà”.

Primo appuntamento in scena per l'iniziativa già questa mattina “Maschere d’Autore” di Renato Giordano per la regia di Sabatino Barbato, nella programmazione di Città Spettacolo Teatro per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Benevento. Con Mimmo Soricelli, Raffaella Mirra, Pier Paolo Palma, Eugenio Delli Veneri, Maurizio Tomaciello, Georgia de Conno, Renato Giordano “Maschere d’autore” é uno spettacolo teatrale che nasce dall’esigenza di avvicinare i giovani al mondo della letteratura, della poesia e della prosa, attraverso un percorso guidato tra gli autori piu` significativi della letteratura Italiana. Gli attori, attraverso le parole dei testi degli autori scelti (da Dante a Pirandello), accompagneranno per mano i ragazzi nel fantastico mondo del teatro, con scene di dialoghi, monologhi e movimenti teatrali finalizzati ad attrarre sogni nascosti in ognuno di noi. Lo spettacolo intende agevolare l’apprendimento di temi, autori e opere gia` presenti nell’attivita` curricolare scolastica attraverso un’ottica diversa, quella del teatro. Lo spettacolo, oltre a fornire utili nozioni storico/letterarie, vuole far familiarizzare i giovani con lo spazio e la percezione teatrale, creando cosi` una nuova generazione di spettatori teatrali “critici” e “consapevoli”. Lo spettacolo intende, di fatto, da una parte analizzare i rapporti tra letteratura, storia teatrale e teatro e, dall’altra, utilizzare lo strumento teatrale per avvicinare in maniera originale e spigliata le nuove generazioni ad alcuni capolavori della nostra letteratura nazionale. Maschere d’autore e`, dunque, uno spettacolo interattivo, una lezione animata, dove la parola nelle sue diverse forme e` la protagonista assoluta. I ragazzi saranno coinvolti in un’ora di magia, dove i versi piu` celebri della scrittura italiana, composta dalle sue terzine e rime baciate, saranno spunto di riflessione per l’importanza della comunicazione verbale e non verbale. Il teatro vuole inserirsi nell’ambiente scolastico come “terapia” d’inclusione poiche´, oltre a promuovere abilita` fondamentali come la comunicazione e la socializzazione riveste un’importante funzione educativa. Maschere d’autore e` uno spettacolo scritto da Renato Giordano con la regia di un giovane talento, Sabatino Barbato, che si pone l’obiettivo di parlare alle nuove generazioni attraverso una messa in scena innovativa e originale.