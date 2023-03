Giardini di Palazzo Mosti intitolati ad Alberto Simeone, una strada per Catapano "E’ stato il padre della norma che rendeva più facile l’accesso per le pene alternative"

La Giunta comunale ha dato via libera all'intitolazione dei Giardini di Palazzo Mosti ad Alberto Simeone, parlamentare sannita e padre della legge sulle pene alternative al carcere in caso di condanna a pene uguali o inferiori a tre anni.

"Nelle motivazioni - viene precisato da Palazzo Mosti - il sindaco Clemente Mastella, dopo averne ricordato le "indiscusse qualità morali e la raffinata cultura giuridica", ha sottolineato che "deputato nella XII e XIII Legislatura della Repubblica, è stato ispiratore di una legge, che porta il suo nome, di straordinaria importanza e riconosciuta come perno della legislazione in materia penitenziaria. E’ stato infatti padre della famosa norma che rendeva più facile l’accesso per le pene alternative al carcere in caso di condanne tenui. Un testo legislativo animato da sincero garantismo e totalmente conforme ai principi della finalità rieducativa della pena e della rieducazione quale requisito fondamentale per il reo, sanciti dall’articolo 27 della Carta Costituzionale. A Simeone, che è stato anche consigliere comunale, intitoliamo i Giardini dell'area, completamente riqualificata, nei pressi di Palazzo Mosti. Inaugureremo questo spazio pubblico, alla presenza dei familiari del compianto Simeone, in questa primavera".

La Giunta Mastella ha dato l'ok anche "ad un omaggio per Gianluca Catapano, già campione del mondo di body building, scomparso prematuramente nel 2019. A Catapano sarà intitolata l'area, destinata a parcheggio, con accesso da via Mustilli, nei pressi del campo di calcio Mellusi".