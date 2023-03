Giunta: ok al progetto di dematerializzazione delle liste elettorali Sarà ottenuto "uno snellimento delle operazioni di cancellazione o iscrizione

La Giunta comunale, preseduta dal sindaco Mastella, ha dato via libera al progetto di dematerializzazione delle liste elettorali generali. Come si legge nel testo approvato, attraverso questa operazione di digitalizzazione sarà conseguita "un notevolissimo risparmio sui materiali di stampa" e sarà ottenuto "uno snellimento delle operazioni di cancellazione o iscrizione, con considerevole semplificazione del lavoro degli uffici comunali".

Nella stessa seduta l'Esecutivo ha concesso il patrocinio al Meeting nazionale Moto Guzzi 2023, in programma in città, nell'area nei dintorni della Rocca dei Rettori, nei giorni 28, 29 e 30 aprile.