Salvini nel Sannio, avvio lavori galleria per l'Alta velocità Durante la visita saranno avviate le operazioni di scavo delle gallerie sul tratto Telese - Vitulano

Tappa sannita per Matteo Salvini. La presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è prevista per il prossimo mercoledì 15 marzo 2023 (alle 9.30) a Ponte al Cantiere ‘Le Forche lato Cancello’ per l'avvio dei lavori di scavo della galleria Telese – Vitulano, della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari, nell’ambito del progetto Cantieri Parlanti. Saranno presenti il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il Sottosegretario del MIT Tullio Ferrante, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l’Amministratrice Delegata di Rete Ferroviaria Italiana, Vera Fiorani e il Commissario Straordinario dell’opera, Roberto Pagone.

Durante la visita saranno avviate le operazioni di scavo delle gallerie nel cantiere “Le Forche – lato Cancello” sul tratto Telese – Vitulano.