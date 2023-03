Conservatorio Sala, Ilario eletto nuovo direttore Torna a ricoprire la carica alla guida dell'Istituto per il triennio 2023/2026

Con 64 preferenze Giuseppe Ilario è il nuovo direttore del Conservatorio 'Nicola Sala' di Benevento per il triennio 2023/2026.

“Nessuno che conoscesse davvero questo Conservatorio, il suo presente e il suo passato, aveva mai dubitato del risultato – ha commentato Ilario -. Per il triennio ‘23-‘26 sarò quello che sono stato fino a tre anni or sono, il direttore di tutti, colui che mette in opera le condizioni migliori affinché studenti e docenti possano brillare.

Un grazie a chi mi ha votato per il sostegno che mi ha dato, a chi non mi ha votato perché mi ha pungolato a far sempre meglio, agli amministrativi e ai coadiutori che sono le fondamenta nascoste del lavoro che si svolge in classe, agli studenti che incarnano la nostra stessa ragione di esistenza. E un grazie al direttore Giosuè Grassia e alla presidente Caterina Meglio, che hanno sempre operato avendo il bene del Conservatorio come loro luce guida. E quello stesso bene sarà pure il mio faro, il mio impegno quotidiano. Faremo grandi cose, tutti insieme”.