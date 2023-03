Uniti per il reddito, l'Usb torna in piazza: martedì presidio anche a Benevento Mobilitazione nazionale promossa dal sindacato

“Uniti per il reddito, si torna in piazza”. È lo slogan lanciato dall'Usb, l'Unione Sindacale di Base che ha promosso una giornata di mobilitazione per martedì 14 marzo nei centri per l'impiego di tutte le città. A Benevento è previsto un sit-in a partire dalle 10 dinanzi al centro per l'impiego di via XXV luglio. “Contro guerra e carovita, l'unico vero gol è reddito, diritti e aumento dei salari”, spiegano i rappresentanti dell'Unione Sindacale di Base che hanno promosso la mobilitazione al grido di “non siamo schiavi”.

Tre le richieste principali avanzate dal sindacato: “monitorare il procedimento del programma GOL,rivendicando la centralità del sistema pubblico e tavoli periodici di confronto presso le amministrazioni regionali, deputate all’attuazione del programma, nei quali prendere visione delle proposte di lavoro effettuate e verificare, anche durante il rapporto di lavoro, che le condizioni siano dignitose; ribadire che le modalità di collocamento deve passare per i Centri per l’Impiego pubblici, che innanzitutto vanno potenziati con risorse e organico: questa è la campagna di assunzioni che serve al paese, per potenziare i servizi e offrire occupazione stabile, ben retribuita e senza il ricatto della precarietà costante; pretendere politiche che affrontino strutturalmente il problema del lavoro nel paese tramite misure di sostegno al reddito e lo stop ai salari da fame. La soluzione non è togliere il reddito di cittadinanza ma piuttosto ampliarlo e affiancarlo a un salario minimo e un reddito di base universale”.