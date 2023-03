Agricoltura ed animazione territoriale: due borse di studio per i giovani Promossa dal Centro servizio per il volontariato Irpinia - Sannio

Due giovani, di età inferiore ai 30 anni, saranno impegnati in altrettante aziende agricole dell'area del Titerno per svolgere attivita` formative e di animazione territoriale. Lo faranno grazie ad una borsa di studio promossa del CSV Irpinia Sannio Ets nell'ambito del progetto GEAV - Generazioni al verde finanziato dall'ATS Gal Titerno-Gal Alto Tammaro (fondi del PSR Campania 2014-2020 sottomisura 16.9 Azione B - CUP G42C21000210007) e che vede partner il Comune di Telese Terme, l’associazione ente culturale “Schola Cantorum San Lorenzo Martire Nicola Vigliotti” di San Lorenzello e le aziende agricole "Colantone" con sede a Pietraroja e "Orsino" di Cusano Mutri che ospiteranno i due giovani.



Delle due borse di studio una sarà destinata ad un profilo "junior" per giovani di eta` compresa tra i 18 e i 25 anni in possesso di un diploma di scuola superiore di secondo grado. L'altra ad un profilo "senior" per giovani di eta` compresa tra i 26 e i 30 anni in possesso di un diploma di Laurea triennale. Per entrambi i profili i candidati dovranno essere alla ricerca del primo impiego lavorativo.

"Generazioni al verde è un progetto al quale come CSV Irpinia Sannio Es teniamo particolarmente perché ci ha dato la possibilità di realizzare sul territorio una rete che mette assieme con il nostro Centro Servizi associazioni, enti locali e aziende agricole - spiega il presidente del CSV Raffaele Amore -. L'obiettivo è quello di attuare nell'area del Titerno un percorso di integrazione tra il settore primario e quello terziario favorendo l’inserimento socio-lavorativo di giovani al primo impiego. Proprio questa è infatti la mission che persegue il nostro bando per il conferimento di due borse di studio grazie alle quali questi ragazzi potranno fare esperienza formative presso due aziende che rappresentano delle vere eccellenze, ampliando le proprie competenze anche in termini di conoscenza del territorio e favorendo al tempo stesso uno scambio intergenerazionale".



La scadenza per la presentazione della domanda è fissata alle ore 12.00 del prossimo 20 marzo. Il bando è consultabile sul sito www.cesvolab.it.