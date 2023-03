San Pio, una paziente ringrazia l'ospedale di Benevento "Ho cercato aiuto in varie strutture, poi finalmente a Benevento la diagnosi che mi ha curata"

L'Unità operativa complessa di Reumatologia dell’ospedale San Pio si conferma punto di riferimento nazionale. Una paziente, ha voluto ringraziare i medici ed il personale paramedico per le cure e l’assistenza ricevuta durante la sua degenza.

“Per mesi e mesi – si legge nella lettera indirizzata all'ospedale di Benevento -, ho cercato invano aiuto, in varie strutture ospedaliere, guadagnando tra l’altro una diagnosi sbagliata, riconducibile ad un’artrite reumatoide. Convinta di non aver ricevuto una diagnosi corretta, mi sono affidata alle cure dei medici del San Pio, nello specifico della dottoressa Maria Grazia Ferrucci, risolvendo i miei problemi di salute. L’esito delle analisi e delle indagini diagnostiche ha portato alla scoperta di un “Lupus Erimatoso Sistemico” con coinvolgimento renale. Grazie all’impegno, alla professionalità, della dottoressa Maria Grazia Ferrucci e del suo staff che ha deciso di sottopormi a tac e successiva broncoscopia: è stata scoperta un’infezione polmonare da streptococco, debellata in breve tempo, con le giuste cure farmacologiche. Oggi mi sento una persona nuova, rinata. Ringrazio il direttore generale Maria Morgante, il reparto di reumatologia e il day hospital, la dottoressa Ferrucci per avermi presa a cuore ed avermi dato la possibilità di avere una diagnosi”.

Parole che il direttore generale Morgante commenta così “Il San Pio è una struttura ospedaliera in cui competenze scientifiche e tecnologiche, etica, sensibilità umana, sono caratteristiche fondamentali per garantire cure eccellenti all’intera comunità. Ringrazio i medici ed il personale sanitario per la loro professionalità e lo spirito di abnegazione che consentono risultati importanti ed efficacia delle cure”.