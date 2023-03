"Edifici in legno resistenti ai terremoti": Ance premia gli studenti Il contest all'Unisannio: giornata dedicata alle prove di staticità e le premiazioni

Simulate le scosse prodotte dal terremoto del 1980 in Irpinia, per verificare la stabilità degli edifici in legno riprodotti dagli studenti che hanno aderito al corso di orientamento organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli studi del Sannio. Si tratta del contest “Edifici in legno resistenti ai terremoti” che ha visto la partecipazione degli istituti scolastici di Benevento e Avellino, premiati da Ance.

Un percorso che guarda al futuro

“E' il punto di arrivo di un percorso - ha spiegato Gerardo Canfora, Rettore dell'Unisannio - questi ragazzi hanno realizzato nelle scorse settimane dei modelli oggi utilizzati per simulare dei terremoti a partire da tracce reali ovvero simulando le stesse scosse che si sono avute durante il terremoto in Irpinia”.

Il contest e le prove di staticità

Nella cornice dell'auditorium Sant'Agostino, infatti, grazie all'utilizzo di una tavola vibrante è stato è stato possibile testare i modelli riprodotti: “Si tratta di un modellino di tavola, piccolo che però ha una performance di grande prova perché permette di riprodurre quelli che sono i terremoti”, ha spiegato il professor Giuseppe Maddaloni, delegato Edilizia Unisannio prima di dare inizio alle dimostrazioni e infine l'assegnazione dei premi messi in palio da Ance.

Ance in campo per la formazione

Quattro i premi assegnati: tre per i modelli più resistenti ed uno per il modello più architettonicamente rilevante. Prosegue così il percorso promosso da ance per avvicinare sempre più formazione e mondo del lavoro: “Stiamo investendo molto sulla formazione – ha ribadito Mario Ferraro, presidente Ance Benevento – e attraverso queste iniziative cerchiamo di far rimanere i giovani sul territorio, ma soprattutto far capire qual'è il nostro tessuto imprenditoriale”.

E così attraverso il concorso gli studenti si sono sfidati in prove che lì hanno coinvolti direttamente prima nell'elaborazione dei modelli ed oggi nelle simulazioni.

In particolare sono 112 gli studenti delle scuole superiori delle province di Benevento ed Avellino che hanno partecipato al Contest. Sono 33, invece, i modellini testati. Dal presidente Ance ribadita l'importanza di “intervenire sul patrimonio immobiliare attraverso la formazione e l’inserimento nel mercato del lavoro di professionalità specifiche. Abbiamo deciso, insieme ad i colleghi di ANCE Avellino di finanziare questa competizione in quanto riteniamo indispensabile offrire il nostro contributo a tutti i livelli ed in particolare di premiare il merito”.

Di seguito i premi assegnati:

“I premi assegnati 1 premio 600 euro è stato concesso al Carafa Giustiniani Cerreto – studenti: Angelo Maturo; Simone Orsino; Francesco Petrillo; 2° premio 400,00 euro De Sanctis D’Agostino Avellino – studenti Errico Caso; Carmelo Follo; Marica Mariano; Sabrina Romano; 3° premio 200 euro Carafa Giustiniani Cerreto – studenti Marco Fasulo; Lorenzo Fasulo, Giuseppe Iannotti; Vincenzo di Cerbo. Il Premio per il modello architettonicamente più performante di 300 euro se lo è aggiudicato l’I.S.I.S. De Sanctis – D’Agostino di Avellino – studenti Colucci Maria Teresa, Luciano Umberto, Melillo Luca”.