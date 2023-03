Marcella De Vizia entra nel comitato scientifico del "Women in Charge On Tour" Obiettivo analizzare la crescita professionale della donna nel mondo del lavoro

La dottoressa Marcella De Vizia, a capo del Gruppo De Vizia Sanità, è stata scelta per far parte del Comitato Scientifico del Women In Charge On Tour – leadership al femminile, un evento nazionale che ha come obiettivo il confronto analizzando la crescita professionale della Donna nel mondo del lavoro e la promozione, lo sviluppo, e la valorizzazione delle competenze del management aziendale e dell’imprenditoria femminile, inclusiva ad ogni livello.

La prima riunione si è tenuta a Milano, per dare voce a storie e testimonianze, condividendo esperienze e modelli di pensiero tra docenti, studiosi, professori, scrittori, imprenditori. Tra i membri: la presidente, Virginia Raggi; Michela Addis, professoressa di Economia Università Roma Tre; Nunzia Catalfo, già Ministra del Lavoro; Marilù Capparelli, direttrice affari Legali di Google; Fabiana Dadone, già Ministra delle Politiche Giovanili; Fiona May, campionessa Atletica leggera; Veronica Pivetti, attrice; Sila Mochi, Matematica, Ceo di Dig_Italy.

L’Obiettivo è quello di affrontare diverse tematiche: dalla parità di genere all’inclusione, attraversando i grandi cambiamenti evolutivi fino ad approdare alla valorizzazione delle differenze in azienda e nel mondo lavorativo.

Ed è su tale punto che la dottoressa De Vizia ha diretto l’attenzione: “Il mio intervento sarà breve perché voglio solo raccontarvi TUTTE LE MIE DONNE: quelle al potere, quelle da difendere e quelle da curare.

Oggi alla guida del Gruppo ci sono io ma anche tante donne al potere. Mia sorella, la dottoressa Roberta De Vizia, responsabile dell’Unità di Senologia, la Direttrice del nuovo centro Oncologico di Radioterapia, le Responsabili delle risorse umane delle mie strutture sono donne, le Coordinatrici delle segreterie operative sono donne, le nostre Caposale sono donne, la Direttrice di una delle mie cliniche è donna, la nostra Responsabile comunicazione è donna. Operatrici sociosanitarie, infermiere, dottoresse, professioniste della amministrazione e della comunicazione: tutte insieme costruiamo una squadra che, spesse volte senza parole e senza necessità di riconoscimento pubblico, opera a capofitto. E poi ci occupiamo delle donne da difendere. Con uno sportello antiviolenza in cui sono state inserite - con una formazione dedicata - figure apicali femminili nella gestione della donna vittima di violenza. Infine, le donne da curare. Lo facciamo con il Centro AMA a Benevento: dal febbraio 2021 siamo stati i primi, nel Sannio, a istituire, per mia volontà, un nuovo Centro di Radioterapia convenzionata. Lo facciamo attraverso la pratica della medicina di genere, fondamentale mi è stata la possibilità di fare affidamento sugli strumenti della nostra Casa di Cura: la Gepos, di Telese Terme, con i suoi 60 posti letto. Lo facciamo attraverso la realizzazione della nostra campagna di prevenzione per la lotta dei tumori del seno che culmina nella Telesia Pink Race. Sono Marcella De Vizia, sono una donna, ben consapevole delle differenze che tale dato comporta. Differenze con cui faremo, tutte, la differenza”.