Sanità, incontro Asl-sindaci. Ecco le richieste dei territori Questa mattina vertice a Palazzo Mosti con il comitato di rappresentanza dei primi cittadini

Lo sviluppo di attività e servizi sanitari e sociosanitari diffusi capillarmente sul territorio: dalla medicina di base all'assistenza farmaceutica, dalla specialistica e diagnostica ambulatoriale alla fornitura di protesi, dai servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi ai servizi territoriali consultoriali.

L'Asl di Benevento ha dettagliato il piano ai sindaci. Questa mattina prima riunione del Comitato di Rappresentanza dei primi cittadini, organismo chiamato a definire e favorire forme di collaborazione fra i Comuni e l'Azienda Sanitaria.

All’incontro hanno partecipato: il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, nella qualità di presidente; il direttore generale dell’Asl sannita, Gennaro Volpe ed i componenti del Comitato Giuseppe Bozzuto, sindaco del comune di Castelpagano; Fabio Massimo Romano, sindaco di San Salvatore Telesino; Angelo Pepe, sindaco di Apice e Pasquale Fucci, sindaco del Comune di Arpaia.

Sul tavolo i bisogni sanitari dei diversi territori della provincia: in particolare, per l'area del Tammaro-Fortore, è stato concordato il potenziamento della sede operativa di Morcone. Per il territorio della Valle Caudina, il direttore Volpe ha confermato la sua ferma volontà di potenziare il Centro di Salute mentale nella sede di Montesarchio. Per la Valle Telesina sono stati illustrati i servizi che saranno offerti dall'hospice di Cerreto Sannita, di imminente apertura. Per l'area del Medio Calore è stato discusso il potenziamento dei servizi di base e delle prestazioni offerte nel distretto di San Giorgio del Sannio.

E il direttore generale Volpe ha annunciato a grandi linee il prossimo atto aziendale, ancora in via di definizione: “Ci sarà l'implementazione dei distretti sanitari, grande attenzione per i distretti dedicati alla cura della salute mentale, fermo restando il problema della carenza di psichiatri. Per la medicina generale inoltre - annuncia ancora Volpe – terremo un incontro con le Aft (le aggregazioni funzionali territoriali della medicina generale e i pediatri di libera scelta) e i sindaci”.

Sul tema personale, purtroppo ancora carente, annuncia: “Abbiamo fornito alla Regione il fabbisogno necessario alla nostra Asl e la Regione sta facendo la sua parte ma a livello nazionale non sono previsti nuovi fondi per il personale”.

Il presidente del comitato di rappresentanza, Mastella ha infine annunciato che, in accordo con il direttore generale dell’Asl Volpe “La Casa di Jonas, nel quartiere Pacevecchia, attualmente in fase di completamento con le risorse dei progetti Pics, diventerà centro di riferimento per la cura dei malati di Alzheimer e per i bambini affetti dalla sindrome dello spettro autistico”.