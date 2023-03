San Pio di Benevento, riapre Ortopedia. Morgante: altro obiettivo raggiunto Il direttore Matera: “Raddoppiamo i posti letto disponibili che diventano diciassette”

"Non solo programmazione, siamo ora in una fase anche di operatività”. Ad assicurarlo Maria Morgante, direttore generale dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento in occasione dell'apertura del nuovo reparto di Ortopedia e Traumatologia al Padiglione Moscati del San Pio di Benevento.

Completati i lavori di restilyng della struttura, questa mattina il taglio del nastro con medici, dirigenti e personale infermieristico nonché il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Giovanni Di Santo e come detto il direttore generale Maria Morgante.

L'unità operativa complessa, guidata dal direttore Luigi Matera, potrà contare ora su 17 posti letto e ambienti completamente rinnovati, non più condivisi con il reparto di Chirurgia. “Raddoppiamo i posti letto, anzi ne avremo anche qualcuno in più”, ha evidenziato il dottor Luigi Matera spiegando come l'apertura della nuova struttura consentirà di passare “da sette a diciassette posti letto, questo ci permette di lavorare con più tranquillità per noi ma soprattutto per il paziente”.

Archiviata la fase pandemica, prosegue così il percorso di riapertura dei reparti dell'azienda ospedaliera di Benevento: “Abbiamo raggiunto quest'altro obiettivo”, ha sottolineato il direttore generale Maria Morgante auspicando in “un prossimo futuro di aprire anche l'altra ala della traumatologia”. Poi il direttore generale dell'azienda ospedaliera assicura: “Stiamo facendo i lavori per l'oncologia che a breve riporteremo nel reparto di origine con i suoi posti letto”.

Medicina nucleare, polo di emergenza e lavori al pronto soccorso

“Stiamo lavorando anche sui grandi progetti, quindi la medicina nucleare e il polo di emergenza che ci permetterà di avere più sale operatorie a disposizione e quindi avere più sedute operatorie. Inoltre nel prossimo mese di aprile siamo ottimisti: riusciremo ad iniziare i lavori del nuovo pronto soccorso, in quanto al netto delle difficoltà di personale anche gli spazi sono molto contenuti. Stiamo portando avanti una serie di obiettivi raggiunti e da raggiungere – ribadisce Morgante - e in questo momento voglio ringraziare tutti per il lavoro svolto”.

Ospedale Sant'Agata De' Goti

Rispondendo alle domande dei cronisti sul trasferimento del reparto di Chirurgia Oncologica dal Pascale di Napoli all'ospedale di Sant'Agata de' Goti, annunciato pochi giorni fa dal governatore De Luca, la dirigente spiega: “Bisogna definire l'accordo tra il San Pio e il Pascale. Tutto si può fare ovviamente dobbiamo trovare gli equilibri tra noi e il Pasquale, al netto poi di portare avanti il progetto della riabilitazione che rimane come punto fermo”.