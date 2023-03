Il 26 marzo al via le giornate ecologiche di Asia e Comune di Benevento Ecco il calendario che prevede sette appuntamenti in altrettante zone della città

Prenderanno il via domenica 26 marzo le giornate ecologiche organizzate dall'Asia e dal comune di Benevento. Al primo appuntamento, che coinvolgerà contrada Madonna della Salute prenderanno parte il sindaco Clemente Mastella, l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa, il consigliere comunale delegato alle Contrade e alle Periferie Loredana Iannelli e l'amministratore unico dell'Asia Donato Madaro.

Durante tutti gli appuntamenti, ai cittadini sarà distribuito materiale informativo utile per effettuare una corretta raccolta differenziata e per conoscere tutti i servizi forniti dall'Azienda, saranno consegnate le nuove borse in plastica dura che i residenti delle contrade potranno utilizzare per conferire il vetro e, in alcuni casi, saranno pulite delle aree con l'ausilio dei comitati ed i mezzi e personale Asia.

"Attraverso le giornate ecologiche - spiegano l'amministratore Madaro ed il consigliere Iannelli - il comune di Benevento e l'Asia intendono portare a conoscenza dei cittadini i risultati che sono stati raggiunti in tema di raccolta differenziata e tutela dell'ambiente insieme ai progetti in corso e gli obiettivi che l'Azienda si prefigge di raggiungere".

"Sarà l'occasione - aggiunge l'assessore all'Ambiente Rosa - per incontrare la città e spiegare le iniziative che Amministrazione e Asia stanno portando avanti per tutelare l'ambiente e per perfezionare sempre più il servizio di igiene urbana".

Di seguito il calendario delle giornate ecologiche:

- 26 marzo, contrada Madonna della Salute presso ex edificio scolastico (ore 8-12)

- 16 aprile, contrada San Vitale presso ex edificio scolastico (ore 10,30-12)

- 7 maggio, contrada Pezzapiana presso piazza Basile (ore 8-12)

- 13 maggio, contrada Roseto/Olivola presso area adiacente Eurotabac (ore 18-20)

- 18 maggio, contrada Le Murate presso agriturismo A' Murata (ore 18-20)

- 21 maggio, contrada Piano Cappelle presso chiesa San Giuseppe artigiano (ore 8-12)

- 11 giugno, contrada Acquafredda presso ex edificio scolastico (ore 16,30-19).

Il calendario potrebbe subire delle variazioni con l'aggiunta di altri appuntamenti.