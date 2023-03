Progetto "Educazione alla Legalità attraverso il Rugby" alla 'Bosco Lucarelli' Gli studenti hanno incontrato i funzionari della Questura di Benevento

Dopo il successo dei precedenti step di attività sportiva realizzati all’interno dei plessi scolastici dell’IC “G.B. Bosco Lucarelli” e sul campo “E. Tontoli” del Liceo Scientifico di Benevento si è svolto ieri 15 marzo 2023 l’incontro degli alunni della scuola media “G.B. Bosco Lucarelli” con i funzionari della Questura di Benevento sul tema del “Rispetto della Legalità”.

L’incontro si è tenuto nel salone della scuola in piazzale Catullo di Benevento e ha visto la partecipazione degli alunni delle terze classi in rappresentanza dell’intera scolaresca. Regista dell’incontro il vice questore Vittorio Zampelli che, con la maestria di colui che conosce bene la mentalità e il linguaggio dell’uditorio a lui affidato, ha condotto l’incontro con leggerezza nonostante le tematiche impegnative proposte, tenendo sempre vivo l’interesse dei partecipanti ed interagendo con l’uditorio mediante un linguaggio sempre in linea con quello dei giovani partecipanti. L’incontro si è snodato su diversi livelli: partendo, infatti, da concetti generali riguardanti le insidie insite nella comunicazione in rete, il relatore ha condotto gli alunni sulle tematiche del cyberbullismo e della dipendenza da videogiochi per concludere il percorso con un mini elaborato redatto estemporaneamente in sala nel quale tutti i presenti hanno esposto sinteticamente il loro pensiero sulle tematiche trattate. Alcuni degli elaborati sono stati letti in sala al termine della mattinata da alcuni degli alunni presenti. “La tecnologia esiste, è una conquista al servizio dell’uomo, deve essere usata e non deve essere demonizzata” ha affermato il dr. Zampelli rivolgendosi agli alunni presenti. “Importante è farne un uso oculato come ogni cosa nella vita”.

Il Funzionario ha concluso la mattinata con un messaggio importantissimo: “Mi piacerebbe che, tornando a casa, vogliate interloquire con i vs. genitori ed insegnare loro il corretto utilizzo della rete e dei telefonini in quanto siamo noi adulti a farne spesso un uso distorto. Avrei piacere, inoltre, che chiediate ai vs. familiari di chiudere per alcune ore i telefoni cellulari e di dedicare quel tempo al colloquio tra i vari componenti della famiglia o all’esecuzione di compiti comuni. In tal modo potremo essere sicuri di star usando le tecnologie a ns. disposizione in maniera oculata e responsabile”. La mattinata si è conclusa con il saluto e i ringraziamenti alla Polizia di Stato e alla Questura di Benevento da parte del Dirigente Scolastico dr. Domenico Zerella, del dr. Enzo Rapuano per le società organizzatrici del progetto Rugby Factory Benevento e Streghe Benevento 2014 RFC e con la consegna al relatore, da parte del Delegato Provinciale della FIR Carlo Rossi, della cravatta della Federazione Italiana Rugby in segno di stima e ringraziamento per il contributo dato alla diffusione dei valori dello sport in generale e del rugby in particolare. Prossimo step del progetto l’organizzazione dell’attività a scuola e sul campo per gli alunni delle classi III e IV elementare dell’IC “GB Bosco Lucarelli” della quale daremo puntuale informazione.